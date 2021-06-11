Euro
10.1568
-1.18%
Dolar
8.3436
-1%
Altın
507.37
-1.38%
Borsa
1.463
0.41%
Bitcoin
308.871
-1.32%
EXEN Coin
34.90
-2.43%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Kocaeli'de kaza yapan tır, asılı kaldı

    Kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan tır, altından TEM Otoyolu geçen köprüde kaza yaptı. Yaralanan sürücü, hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de kaza yapan tır, asılı kaldı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavşaktan dönüş yapan Ayhan Algı (41) yönetimindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    Bariyerleri kıran tır, altından TEM Otoyolu’nun geçtiği köprüye takılarak asılı kaldı.

    KURTARMA OPERASYONU

    İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tırda sıkışan sürücü Algı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


    Kocaeli de kaza yapan tır, asılı kaldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir