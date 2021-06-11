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- Kocaeli'de kaza yapan tır, asılı kaldı
Kocaeli'de kaza yapan tır, asılı kaldı
Kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan tır, altından TEM Otoyolu geçen köprüde kaza yaptı. Yaralanan sürücü, hastanede tedaviye alındı.
- DHA
- 11.06.2021 - 10:13
- Güncelleme : 11.06.2021 - 10:16
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavşaktan dönüş yapan Ayhan Algı (41) yönetimindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Bariyerleri kıran tır, altından TEM Otoyolu’nun geçtiği köprüye takılarak asılı kaldı.
KURTARMA OPERASYONU
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü Algı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.