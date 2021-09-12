Kocaeli'de kaza yerine gelen karayolları görevlisine otomobil çarptı: Hayatını kaybetti

Refüje giren otomobil için önlem almaya çalışan karayollarına görevlisine çalışma sırasında arkadan gelen araç çarptı. Kaza sonrası karayolları görevlisi hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda 46 BM 790 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi.

Paramparça olan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın ise otomobilde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine karayolları ekipleri kaza bölgesinde önlem almaya çalışırken, aynı istikamette seyir halinde olan 34 DCZ 458 plakalı otomobil, önce karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç’a daha sonra da bariyerlere çarptı.

GÖREVLİ VE SÜRÜCÜ YARALANDI

Meydana gelen ikinci kazada da Tekirağaç ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de kaza yerine gelen karayolları görevlisine otomobil çarptı ViDEO







KARAYOLLARI ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan karayolları görevlisine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





KADIN SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI ARAÇTAN KURTARILDI

İtfaiye ekipleri ise, 46 BM 790 plakalı otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan kadın yolcuyu kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ve hafif yaralanan diğer otomobilin sürücüsü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.





GÖREVLİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan karayolları görevlisi Bekir Tekirağaç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.