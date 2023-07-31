Kocaeli'de kazada araç ezildi! Sürücüler sağ kurtuldu Hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpışmasının şiddetiyle ticari taksi kağıt gibi ezilirken, minibüsün ise yan yatarak sürüklendiği kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

İHA Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, D-100 karayolu Ankara istikametinde korkutan bir kaza yaşandı. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 41 T 3275 plakalı ticari taksi ile 34 LDF 235 plakalı servis minibüsü, sebebi bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari taksi kağıt gibi ezilirken, servis minibüsü de yan yatarak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.