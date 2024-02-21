Kocaeli'de kazada ağır yaralanan tır sürücüsü hayatını kaybetti Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi neticesinde ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İHA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 52 yaşındaki Müfik Atacan idaresindekigıda ambalajı yüklü tır, Dilovası Mermerciler OSB mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda kontrolden çıktı ve karşı şeride geçerek devrildi.

Kazanın şiddetiyle tırın kupası parçalandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Müfik Atacan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)