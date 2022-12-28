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    Kocaeli'de kazada motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı

    Seyir halinde olan motosiklet kontrolden çıkarak trafik tabelasına çarptı. Sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi kazanın şiddetiyle yere savrul. O anlar kamerada.
    • 28.12.2022 - 08:38
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    Kocaeli'de kazada motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı

    Motosiklet kazasında korku dolu anlar yaşandı.

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde motosikleti ile seyir halinde olan 25 yaşındaki B.G. bir anda kontrolü kaybetti.

    2 kişi savruldu

    Sürüş hakimiyetini kaybetmesiyle trafik tabelasına çarpan sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan M.D.Y. yere savruldu.

    Motosiklet de yaklaşık 30 metre sürüklendi.

    Kocaeli de kazada motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

    Kocaeli de kazada motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı #2

    O anlar kamerada

    Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaza anı anbean görüntülendi.

    İHA'nın aktarımına göre; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de kazada motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı #3

    Kocaeli de kazada motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı #4


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