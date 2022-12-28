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- Kocaeli'de kazada motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı
Kocaeli'de kazada motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı
- 28.12.2022 - 08:38
Motosiklet kazasında korku dolu anlar yaşandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde motosikleti ile seyir halinde olan 25 yaşındaki B.G. bir anda kontrolü kaybetti.
2 kişi savruldu
Sürüş hakimiyetini kaybetmesiyle trafik tabelasına çarpan sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan M.D.Y. yere savruldu.
Motosiklet de yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
O anlar kamerada
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaza anı anbean görüntülendi.
İHA'nın aktarımına göre; polis olayla ilgili inceleme başlattı.