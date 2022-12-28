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Kocaeli'de kazada motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı

Kocaeli'de kazada motosiklet 30 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı

Seyir halinde olan motosiklet kontrolden çıkarak trafik tabelasına çarptı. Sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi kazanın şiddetiyle yere savrul. O anlar kamerada.