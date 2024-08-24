Kocaeli'de kendi mallarını alırken hırsızlık baskını yedi 3 milyon TL değerinde malzeme satan Mehmet Oral, projenin iptal olduğu gerekçesiyle 'mallarınızı geri alan' diyen alıcı firmanın deposundan ürünlerini aldığı sırada jandarmanın hırsızlık ihbarlı baskınıyla neye uğradığını şaşırdı.

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İHA

Kocaeli'de bulunan inşaat malzemeleri satan bir firma, yaklaşık bir ay önce bir şirket ile anlaşarak, 3 milyon TL değerinde demir saç malzemesi satarak nakliyesini gerçekleştirdi.

Şirket satılan malzeme parasının yarısını verirken, diğer yarısını ise başka tarihe erteledi.

"PROJE İPTAL OLDU, MALLARI GERİ ALIN"

Aradan geçen bir ay üzerine satıcı şirket parasını isteyince, iddiaya göre alıcı şirket, projelerinin iptal olduğunu söyleyerek mallarını geri almalarını talep etti.

Bunun üzerine satıcı Mehmet Oral, satışı iptal eden firmanın personelleri ile mallarını araçlara yükledi.

'HIRSIZ' DİYE İHBAR ETTİLER

İkinci tırı malzemeler yüklendiği sırasında jandarma ekipleri hırsızlık ihbarıyla depoya baskın düzenledi.

Alıcı firmanın hırsızlık ihbarı üzerine çalışmalar dururken, Mehmet Oral, yaşadıkları karşısında şoka uğradığını söyledi.

12 saat süren işlemlerin ardından savcılık kararıyla mallar tırlara yüklenerek yediemine çekildi.

"KENDİ MALIMIZA KARŞI HIRSIZLIKLA SUÇLANDIK"

Yaşananları anlatan satıcı Mehmet Oral, "Alıcı firmaya bir miktar mal verdik. Bir kısmının ödemesini yapıp, bir kısmının ise yapmadılar. Biz ödememizi isteyince dün bize ‘Gelin malınızı geri alın, iade ediyoruz' dediler.

Zarara uğramamıza rağmen malımızı geri almayı kabul ettik ve bu sabah erken saatlerde 3 tırla firmaya geldik. Zaten firma bizi içeri aldı. Bir tırımızı yükledi ve dışarı çıkarttı. İkinci tırımızı yüklerken jandarma ile karşılaştık.

Hakkımızda hırsızlıkla ilgili ihbarda bulunulmuş. Bize verilen parayı kendilerine iade etmemize ve bu talebin kendilerinden gelmesine rağmen kendi malımıza karşı hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"MALİYETİ KARŞILAYAMADIK DEDİLER"

Mallarını yediemine götürmek istediklerini söyleyen Oral, "Malımız yediemin olarak alıcı firmaya bırakılmaya çalışılıyor. Bunu kabul etmek istemiyor, başa bir yediemine teslim etmek istiyoruz ama hala problemimiz çözülmüş değil. 3 gün önceden başlayan iç yazışmaları var.

Kalan ödemeyi tamamlayamadıkları için ‘Gelsinler mallarına geri alsınlar' diye satın alma sorumlularına whatsapp üzerinden mesaj atmışlar. Bunun dışında dün akşam bize sipariş verdikleri mail adresi üzerinden de ‘Mallarınızı iade alın, projemiz iptal oldu' diye mail attılar.

"ZARARIMIZA RAĞMEN GERİ ALMAYI KABUL ETTİK"

Biz de mailden kendilerine, ‘Bu bizim için maliyetli ve üzücü bir olay ama madem zarar görüyorsunuz malımızı sabah alacağız' diye söyledik. Kendileri bizi firmaya soktu, hatta bir tırımıza ürünleri kendi personelleri yükledi.

İkinci tıra malzeme yüklediğimiz sırada jandarma geldi. Hakkımızda hırsızlık suçuyla ihbarda bulunduklarını öğrendik. Kendi talepleri üzerine malımızı almaya çalıştık ama başımıza bu geldi" şeklinde konuştu.

Alıcı şirketin yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)