Kocaeli'de keskin virajda kaza: 2 araç birbirine girdi İki otomobil keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde seyir halinde olan O.B. idaresindeki 41 yaşındaki otomobil ile karşı şeritten gelen, H.S. hakimiyetindeki otomobil keskin virajda kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle araçlar bir süre savrulduktan sonra durabildi.

Her iki sürücünün yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, çevre ilçelerdeki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.