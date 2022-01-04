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- Kocaeli'de kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya çarptı
Kocaeli'de kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya çarptı
- İHA
- 04.01.2022 - 15:52
- Güncelleme : 04.01.2022 - 16:23
Kocaeli'de yaşanan kaza anı, saniye saniye tramvay kameralarına yansıdı.
Kaza, İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi.
TRAMVAYI FARK ETMEDİ
Otomobilin sürücüsü M.Y., caddeden çevre yoluna geçmek üzereyken, E.B. idaresindeki otogar istikametine gitmekte olan tramvayı fark etmedi.
Tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu, M.Y. (63) ve yanında bulunan eşi M.Y. (69) yaralandı.
Kocaeli'de kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya çarptı ViDEO
KAZA ANI
Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı saniye saniye tramvay kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tramvay seyir halindeyken yan yoldan hızlıca yola katılan otomobilin tramvaya yan taraftan çarptığı görülüyor.