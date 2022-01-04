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    Kocaeli'de kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya çarptı

    Sürücünün tramvayı fark etmemesi nedeniyle kaza kaçınılmaz oldu.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 16:23
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    Kocaeli'de kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya çarptı

    Kocaeli'de yaşanan kaza anı, saniye saniye tramvay kameralarına yansıdı.

    Kaza, İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi.

    TRAMVAYI FARK ETMEDİ

    Otomobilin sürücüsü M.Y., caddeden çevre yoluna geçmek üzereyken, E.B. idaresindeki otogar istikametine gitmekte olan tramvayı fark etmedi.

    Tramvay ve otomobilin çarpışması sonucu, M.Y. (63) ve yanında bulunan eşi M.Y. (69) yaralandı.

    Kocaeli'de kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya çarptı ViDEO


    KAZA ANI

    Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kaza anı saniye saniye tramvay kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tramvay seyir halindeyken yan yoldan hızlıca yola katılan otomobilin tramvaya yan taraftan çarptığı görülüyor.

    Kocaeli de kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya çarptı #1

    Kocaeli de kırmızı ışıkta geçen otomobil, tramvaya çarptı #2


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