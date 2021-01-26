Kocaeli'de kız meselesi yüzünden cinayet işleyen gence 10 yıl hapis

19 yaşındaki genci bıçakla öldüren ve tutuklu yargılanan sanık Fuat Ö., savunmasında ilk saldırının karşı taraftan geldiğini, kendisini korumak için bu suçu işlediğini söyledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi'nde, 19 yaşındaki Mert Karaman ile Fuat Ö. arasında kız meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

TARAFLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Fuat Ö., cebinden çıkarttığı bıçak ile Karaman'ı karnından ve göğsünden bıçakladı. Karaman kanlar içinde yere yığılırken, Fuat Ö. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Fuat Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Daha önceki duruşmalara katılan Karaman'ın babası ise Fuat Ö.'den şikayetçi olmadı.

"KENDİMİ SAVUNMAK İSTEDİM, PİŞMANIM"

'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan sanık Fuat Ö'nün, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Savunmasında, ilk saldırının maktul Mert Karaman'dan geldiğini söyleyen Fuat Ö., "Bana bıçağını gösterdi. Küfürler ve hakaretler etti. Göğsümden bıçakla yaraladı. Kendimi korumak için dizine vurdum. Olayda kullandığım bıçağı attım ama daha sonra polislere yerini söyledim. Sonrasını bilmiyorum, pişmanım." dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğü gerekçesiyle sanık Fuat Ö.'yü ilk olarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini dikkate alan heyet, cezada indirime giderek 18 yıla düşürdü.

Sanığın suç tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunmasını da dikkate alan heyet, daha sonra cezayı 12 yıla indirdi. Sanığın sabıkasız geçmişini lehine indirim sebebi olarak kabul eden mahkeme heyeti, cezasını takdiren 10 yıla düşürdü.