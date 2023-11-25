Kocaeli'de kızı feci kazada can veren babanın acı dolu bakışı Gölcük ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba İbrahim Altuntaş, kızının tabutuna öylece bakakaldı.

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dehşet bir kaza yaşandı.

İzmit istikametine seyir halinde olan U.K. idaresindeki 20 BDC 35 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Altuntaş'ın üzerinden, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen tır geçti.

100 metre sürüklenen Altuntaş, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Anne ve baba olay yerinde kendinden geçti

Dersten çıkan ve eve dönüş yolunda kaza geçiren Altuntaş'ın anne ve babası olay yerinde gözyaşlarına hakim olmadı.

İlçedeki özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan otomobil sürücüsü U.K.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aile tarafından bugün teslim alınan Tuğçe Altuntaş’ın cenazesi, Halıdere Mahallesi'nde bulunan Halıdere Merkez Camii'ne getirildi.

Tabuta bakakaldı

Acılı baba İbrahim Altuntaş, kızının tabutuna öylece bakakaldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kız çocuğu, Halıdere Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına; AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı.

Öte yandan, anne Serpil Altuntaş’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen çocuğunun, 17 Ağustos 1999 depreminde vefat ettiği ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)