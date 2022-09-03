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    Kocaeli'de klimanın içinde 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

    Kocaeli'de polisin takibe alarak durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada klimanın arkasındaki bölüme gizlenen 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
    • 03.09.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 14:38
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    Kocaeli'de klimanın içinde 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı minibüsü durdurdu.

    Emniyet müdürlüğünün garajına çekilen minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile arama yapıldı. 'Talisca' nın tepki vermesi üzerine gıda firmasına ait minibüsün kasasındaki klima söküldü.

    68 kilo eroin ele geçirildi

    Klimanın arkasındaki bölüme konulan 135 paket halindeki 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.

    Klimadan 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

    Ses sisteminin içinden esrar çıktı

    Narkotik ekiplerinin bir başka operasyonunda ise TEM Otoyolu'nda takibe alınan kargo kamyonu durduruldu. Kamyonun kasasında bulunan kargolar indirildi.

    Yapılan aramada narkotik köpeği ses sisteminin bulunduğu kutunun önünde tepki verdi. Ses sistemi söküldüğünde içerisinden 1 kilo 620 gram esrar çıktı. Polis kimliği belirlenen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de klimanın içinde 67 kilo 900 gram eroin ele geçirildi #1


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