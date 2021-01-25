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    Kocaeli’de koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar

    Kapıyı koçbaşı ile kırarak içeriye giren polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. 9 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 07:19
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    Kocaeli’de koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar

    Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, baskın düzenledi.

    9 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    İş yerinin kapısını koçbaşı ile kıran polis, bir odada kumar oynayan 9 kişiye sosyal mesafe, maske takma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası kesti.

    KUMAR OYNATANA ADLİ İŞLEM

    Kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

    Kocaeli’de koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar #1

    Kocaeli’de koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar #2

    Kocaeli’de koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar #3

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