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- Kocaeli’de koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar
Kocaeli’de koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar
Kapıyı koçbaşı ile kırarak içeriye giren polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. 9 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.
- DHA
- 25.01.2021 - 07:19
Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, baskın düzenledi.
9 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İş yerinin kapısını koçbaşı ile kıran polis, bir odada kumar oynayan 9 kişiye sosyal mesafe, maske takma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası kesti.
KUMAR OYNATANA ADLİ İŞLEM
Kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.