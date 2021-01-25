Kocaeli’de koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar

Kocaeli’de koçbaşı ile kapıyı kırıp kumar oynayanları yakaladılar

Kapıyı koçbaşı ile kırarak içeriye giren polis, kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakaladı. 9 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, baskın düzenledi.

9 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İş yerinin kapısını koçbaşı ile kıran polis, bir odada kumar oynayan 9 kişiye sosyal mesafe, maske takma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası kesti.

KUMAR OYNATANA ADLİ İŞLEM

Kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.