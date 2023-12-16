Kocaeli'de köfte yiyen müşterilerin arasına tır daldı: 1'i ağır 5 yaralı Kocaeli'de köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına tırın daldığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Tır sürücüsü ise kaçtı.

İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarında köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına daldı.

Bir müşteri tırın altında kalırken 4 kişi ise çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı.

Kazayı görenler can havliyle yardıma koşarken ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde araç altında çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

1'i ağır 5 yaralı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan Onaylı, Halit Ünlütürk, Cihan Malkoç, Mevlüt Çitli, Osman Yağmur isimli 5 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada park halindeki bazı araçlarda da zarar görürken polis ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)