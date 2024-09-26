Kocaeli'de kömürlük yangını korkuttu Kömürlükte çıkan yangın bitişiğindeki 2 katlı apartmana sıçrarken, kömürlük ve binada maddi hasar meydana geldi.

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DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir kömürlükte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevler kömürlüğün bitişiğindeki 2 katlı apartmana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN YARIM SAAT İÇERİSİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken; polis ekipleri ise herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için caddeyi trafiğe kapattı.

Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

DAİRELERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Binanın çatı katı ve kömürlük kullanılamaz hale gelirken, dairelerde ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)