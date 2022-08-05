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    Kocaeli'de kontrolden çıkan araç asılı kaldı

    Kocaeli'de bahçe duvarında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 12:11
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    Kocaeli'de kontrolden çıkan araç asılı kaldı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi 523 Sokak'ta Kübra Zehra Ö. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metre merdivenleri inerek devrildi.

    Araç, bahçe duvarında asılı kaldı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sürücü hafif yaralandı

    AA'nın haberine göre; Otomobil sürücüsü, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi. Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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