Kocaeli'de kontrolden çıkan kamyon devrildi Kocaeli'de Namık Özer Demir yönetimindeki kamyon önce duvara çarptı ardından yeni alınmış otomobile çarparak devrildi. Kamyonda bulunan 3 kişi ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kocaeli'nin Tavşantepe Mahallesi Güray Sokak üzerinde Namık Özer Demir yönetimindeki kamyon, yokuş yukarı çıkarken stop etti.

Sol manevra yapamaması üzerine stop eden ve el freni kopan kamyon kayarak önce duvara çarptı ardından yeni alınmış park halindeki otomobile çarparak devrildi.

Devrilen kamyonda bulunan şoför ve 2 yolcu kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.

Yolcular tedavi istemedi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yolcuyu tedbir amacıyla kontrol etti. Yolcular tedaviyi kabul etmedi.

"Düz gelsem..."

Olayı anlatan şoför Namık Özer Demir, “Rampayı çıkarken sola doğru döndüm. Kurtarmayınca arabayı geri aldım ama toparlayamadım. Araba stop edince el frenini çektim ama el freni koptu.

Bunun üzerine araç kaydı, ben de kimseye çarpmamak için direksiyonu sola çevirip duvara vurdum. Düz gelsem tüm arabaları biçecektim." dedi.