Kocaeli'de kontrolden çıkan minibüs ağaçlık alana uçtu

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde yol üzerindeki toprak alana park etmek isteyen minibüs şoförü aracın kontrolünü kaybederek ağaçlık alana uçtu.
Kaza neticesinde sürücü yaralandı, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşları 112'ye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı sürücünün arkadaşları tarafından araçtan çıkarıldığı öğrenildi.
Sağlık ekiplerince sedyeye alınan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.