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- Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil temizlik yapan vatandaşa çarptı
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil temizlik yapan vatandaşa çarptı
- 26.08.2022 - 17:26
Kocaeli’nin Derince ilçesinde büfe işleten K.S. isimli vatandaş, kapısının önünü süpürmek için dükkanın önüne çıktı.
O esnada seyir halinde olan bir otomobil kontrolü kaybederek temizlik yapan vatandaşa çarptı.
Metrelerce savruldu
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan K.S. yaralı halde yatarken sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil temizlik yapan vatandaşa çarptı VİDEO
Teslim oldu
Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan vatandaş tedavi altına alınırken polis memurları ise kaçan şahsı bulmak için çalışma başlattı.
İHA'nın aktarımına göre; bir süre sonra sürücünü polis ekiplerine teslim olduğu belirtildi.
"Araba kaldırıma çıkıyor"
Kazayı anlatan mahalle sakini, "Büfenin önündeki vatandaş süpürgeyle kaldırımın üstünü süpürüyor. Araba da kaldırıma çıkıyor. Vatandaşa çarpıyor, sonra da basıp gidiyor. Polis arabayı güvenlik kamerasından bulmuş" dedi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan, kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.