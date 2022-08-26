Dükkanının önünü süpürdüğü sırada seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla savrulan vatandaş yaralı halde yerde yatarken, sürücü olay yerinden kaçtı. O anlar kamerada.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde büfe işleten K.S. isimli vatandaş, kapısının önünü süpürmek için dükkanın önüne çıktı.

O esnada seyir halinde olan bir otomobil kontrolü kaybederek temizlik yapan vatandaşa çarptı.

Metrelerce savruldu

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan K.S. yaralı halde yatarken sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil temizlik yapan vatandaşa çarptı VİDEO



Teslim oldu

Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan vatandaş tedavi altına alınırken polis memurları ise kaçan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

İHA'nın aktarımına göre; bir süre sonra sürücünü polis ekiplerine teslim olduğu belirtildi.

"Araba kaldırıma çıkıyor"

Kazayı anlatan mahalle sakini, "Büfenin önündeki vatandaş süpürgeyle kaldırımın üstünü süpürüyor. Araba da kaldırıma çıkıyor. Vatandaşa çarpıyor, sonra da basıp gidiyor. Polis arabayı güvenlik kamerasından bulmuş" dedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.