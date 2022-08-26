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    Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil temizlik yapan vatandaşa çarptı

    Dükkanının önünü süpürdüğü sırada seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla savrulan vatandaş yaralı halde yerde yatarken, sürücü olay yerinden kaçtı. O anlar kamerada.
    • 26.08.2022 - 17:26
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    Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil temizlik yapan vatandaşa çarptı

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde büfe işleten K.S. isimli vatandaş, kapısının önünü süpürmek için dükkanın önüne çıktı.

    O esnada seyir halinde olan bir otomobil kontrolü kaybederek temizlik yapan vatandaşa çarptı.

    Metrelerce savruldu

    Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan K.S. yaralı halde yatarken sürücü ise olay yerinden kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil temizlik yapan vatandaşa çarptı VİDEO

    Kocaeli de kontrolden çıkan otomobil temizlik yapan vatandaşa çarptı #1

    Teslim oldu

    Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan vatandaş tedavi altına alınırken polis memurları ise kaçan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

    İHA'nın aktarımına göre; bir süre sonra sürücünü polis ekiplerine teslim olduğu belirtildi.

    "Araba kaldırıma çıkıyor"

    Kazayı anlatan mahalle sakini, "Büfenin önündeki vatandaş süpürgeyle kaldırımın üstünü süpürüyor. Araba da kaldırıma çıkıyor. Vatandaşa çarpıyor, sonra da basıp gidiyor. Polis arabayı güvenlik kamerasından bulmuş" dedi.

    Kaza anı kamerada

    Öte yandan, kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kocaeli de kontrolden çıkan otomobil temizlik yapan vatandaşa çarptı #2

    Kocaeli de kontrolden çıkan otomobil temizlik yapan vatandaşa çarptı #3


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