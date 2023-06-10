Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil yan yattı

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'nde B.Y. idaresindeki otomobil sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazanın bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Burnu bile kanamadı
Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen B.Y.'nin hastaneye götürülmesine gerek görülmezken burnu bile kanamadan kazayı atlattı.
Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Sokağın ortasında yan yatan otomobilden dolayı trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına polis ekipleri güvenli geçişleri sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.