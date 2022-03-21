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    Kocaeli'de kontrolden çıkan servis, şarampole uçtu

    Yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıkan servis, boş arazide takla attı. Servis şoförü sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 11:59
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    Kocaeli'de kontrolden çıkan servis, şarampole uçtu

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde M.A. idaresindeki 34 LVU 468 plakalı servis minibüsü, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis şarampolde takla attı.

    Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    SIKTIŞIĞI YERDEN KURTARILDI

    Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Kocaeli'de kontrolden çıkan servis, şarampole uçtu ViDEO

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    ŞOFÖR TEDAVİ ALTINDA

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan minibüs vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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