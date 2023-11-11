Kocaeli'de korkunç cinayet: Lise arkadaşlarını parçalara bölüp asitle erittiler 3’ü sınıf arkadaşı 8 zanlının, Nurhan Ör’ü Sultanbeyli’de darbettikleri ve daha sonra halıya sararak, otomobilin bagajında Kocaeli’ye getirdi. Burada vücudu parçalanan Ör'ün asitle eritildiği ortaya çıktı.

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde korkunç bir cinayet olayı yaşandı.

Halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'den (56) 7 Kasım tarihinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Aracı kanlı halde bulundu

Ör'ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de kanlı ve terk edilmiş halde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu.

Şüphelilerden I.E.‘nin,lise yıllarından arkadaşı Nurhan Ör’ü İstanbul Sultanbeyli’de bulunan oto galeriye çağırdığı öğrenildi.

Vücudu parçalara ayrıldı, asitle eritildi

Oto galeriye gelen Nurhan Ör, burada I.E., A.T. (56), C.A. (56), F.G (55), E.D. (33), B.T. (29) ve N.T. (61) isimli şahıslar tarafından darbedildi. Daha sora halıya sarılan Nurhan Ör, otomobilin bagajına konularak Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirildi. Ör'ün vücudu parçalara ayrılarak, asitle eritildi.

Zanlılardan I.E., A.T. ve C.A.’nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu öğrenilirdi.

I.E’nin cinayeti tasarladığı, öncesinde asit ve çevreyi temizlemek için malzeme aldığı bildirildi.

"Para meselesi"

Nurhan Ör ile I.E. arasında ticari ilişkiler bulunduğu, para meselesi sebebiyle cinayetin işlendiği belirtildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri bin saatlik kamera kaydını inceledi. İz süren polis ekiplerince olaya karıştığı tespit 8 zanlı emniyete getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Nurhan Ör'ün Sultanbeyli'ye geldiği, ardından halıya sarılmış vücudunun taşındığı otomobili ise İl Emniyet Müdürlüğünün önünde görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)