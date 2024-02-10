Kocaeli'de can alan korkunç kaza...
Saat 13.45 sularında aynı istikamette seyir halinde olan M.F.V isimli sürücünün hakimiyetinde olan sürat motoru ve bir otomobil çarpıştı.
Kaldırımdaki yayaya çarptı
Savrulan motosiklet önce bir taksi durağına ait tabelaya ardından kaldırımda bekleyen 45 yaşındaki İsmail Zengin’e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Zengin 10 metre savrulurken, M.F.V. taksi durağının tabelasına sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle M.F.V. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi yapılan M.F.V. ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yaya hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde motosikletin çarptığı İsmail Zengin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin ardından İsmail Keskin’in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Tedavi altına alınan alınan M.F.V’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
O anlar kameralara yansıdı
Öte yandan, kaza anından saniyeler öncesi taksi durağında bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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