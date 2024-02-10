Kocaeli'de korkunç kaza! Motosiklet kaldırımdaki yayaya çarptı Sürat motoruyla hareket halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda duran yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, çarptığı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Onlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İHA

Kocaeli'de can alan korkunç kaza...

Saat 13.45 sularında aynı istikamette seyir halinde olan M.F.V isimli sürücünün hakimiyetinde olan sürat motoru ve bir otomobil çarpıştı.

Kaldırımdaki yayaya çarptı

Savrulan motosiklet önce bir taksi durağına ait tabelaya ardından kaldırımda bekleyen 45 yaşındaki İsmail Zengin’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Zengin 10 metre savrulurken, M.F.V. taksi durağının tabelasına sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle M.F.V. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan M.F.V. ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaya hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde motosikletin çarptığı İsmail Zengin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin ardından İsmail Keskin’in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Tedavi altına alınan alınan M.F.V’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

O anlar kameralara yansıdı

Öte yandan, kaza anından saniyeler öncesi taksi durağında bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)