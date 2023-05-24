Kocaeli'de korkunç kaza: 6 kişi yaralandı Kaygan zeminde kontrolden çıkarak beton bariyere çarpan otobüsün içerisindeki 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ilerleyen A.K. yönetimdeki 41 P 4089 plakalı servis midibüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 5 işçi ve şoför yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

"Gürültü sesine uyandım"

Otobüste yaklaşık 15 işçinin olduğu ve işten çıkarak eve gittikleri öğrenildi.

Kaza esnasında uyuduğunu söyleyen işçi Durmuş Murat, "Kazanın nasıl gerçekleştiğini görmedim. Kaza olduğunda uyuyordum, gürültü sesine uyandım. İşten çıkıp eve doğru gidiyorduk" dedi.