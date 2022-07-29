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    Kocaeli'de koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin 'maske' umursamazlığı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde Covid-19 şüphesiyle test için hastaneye gidenlerin, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekti.
    • 29.07.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 11:30
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    Kocaeli'de koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin 'maske' umursamazlığı

    Kocaeli'nde koronavirüs vakaları artışa geçti. Covid-19 vaka yoğunluğu haritasına göre, birçok ilçe kırmızı renge döndü.

    Covid-19 tedbirleri neredeyse her yerde unutulurken, koronavirüs şüphesiyle hastaneye gidenlerin umursamazlığı dikkat çekti.

    Test sırasında maske takanların azlığı dikkat çekti

    Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Polikliniği'nde test için bekleyenlerin çoğunda maske olmadığı görüldü.

    Kocaeli'de koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin 'maske' umursamazlığı VİDEO

    "Kendilerini mümkün olduğunca izole etmeleri lazım"

    İHA'nın aktardığına göre koronavirüs şüphesi taşıyan kişilerin mutlaka maske takması gerektiğini belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Kendinden şüphelenen bütün vatandaşlar, bir kere maske takıp mutlaka hastaneye başvurmalı ve test yaptırmalı. Kendini mümkün olduğunca izole etmesi lazım. Çünkü etrafındakilere bulaştırma riski bulunuyor. Maalesef bu son varyantlarda bulaşma hızı çok fazla. Onun için kendini izole edecek, dinlenecek, iyi beslenecek. Zaten aşıları da olduysa; büyük oranda hafif şekilde hatta belli belirsiz şekilde geçirecektir." dedi.

    Kocaeli de koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin maske umursamazlığı #1

    Kocaeli de koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin maske umursamazlığı #2

    Kocaeli de koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin maske umursamazlığı #3

    Kocaeli de koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin maske umursamazlığı #4

    Kocaeli de koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin maske umursamazlığı #5


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