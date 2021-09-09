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- Kocaeli’de, kredi vaadi veren internet dolandırıcılarına operasyon
Kocaeli’de, kredi vaadi veren internet dolandırıcılarına operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından kredi verme vaadiyle vatandaşları dolandıran şahıslara operasyon düzenledi.
- DHA
- 09.09.2021 - 15:30
- Güncelleme : 09.09.2021 - 16:03
Kocaeli’de, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığı ile kredi verme vaatlerinde bulunarak vatandaşları dolandıran şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.
Çalışmalar kapsamında şüpheli olduğu belirlenen 12 kişinin yakalanmasına yönelik, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 12 kişi, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla bugün, Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.
Kocaeli’de, kredi vaadi veren internet dolandırıcılarına operasyon VİDEO