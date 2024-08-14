Kocaeli'de kucağında çocukla bebek arabası çaldı İzmit'te bebek arabasıyla dolaşan bir kadın, bina girişinde gördüğü başka bir bebek arabasını çalmak için kendi arabasını eve bıraktı. Kucağında çocukla geri dönen kadının hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda bebek arabasıyla gezen bir kadın, Üçyol mevkiinde bulunan bir binanın girişinde duran bebek arabasını fark etti.

Bebek arabasını gözüne kestiren kadın, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kendi arabası ve içinde bulunan çocuğuyla olay yerinden uzaklaştı.

BEBEK ARABASINI ÇALMAK İÇİN DÖNDÜ

Kısa süre sonra kucağında çocuğuyla olay yerine tekrar gelen kadın, beğendiği bebek arabasını çaldı.

İçine çocuğunu da oturtan kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Kadının hırsızlık anları ve sakin tavırları anbean kameraya yansıdı. Durumu fark eden aile ise kadından şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)