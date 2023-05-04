Kocaeli'de kurşunlanan oto galeride bu sefer de lüks otomobiller yandı Kocaeli Başiskele'de birkaç ay önce kurşunladığı, dükkan sahibi ve yanındaki bir kişinin yaralandığı öğrenilen oto galeride bu sefer de park halindeki lüks otomobiller alev alev yandı.

İHA Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sıcak gece... Körfez Mahallesi D-130 kara yolunda bulunan oto galerinin önünde park halindeki Maserati, Jaguar, Porsche marka lüks otomobillerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken otomobiller alev topuna döndü. Durumun haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınırken ekipler soğutma işlemi gerçekleştirildi. Üç otomobil kullanılamaz hale gelirken BMW marka başka bir otomobilde ise yangın dolayısıyla maddi hasar meydana geldi. 5 ay önce kurşunlanmış 5 ay önce oto galeriye silahlı saldırı düzenlendiği, dükkan sahibi M.E. ve yanında bulunan B.D.’nin saldırı sonucu yaralandığı ortaya çıktı. Polis ekiipleri olayla ilgili inceleme başlattı.