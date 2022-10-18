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- Kocaeli'de kuyumcudan altın çalan şahıs tutuklandı
Kocaeli'de kuyumcudan altın çalan şahıs tutuklandı
Müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 10 bin lira değerinde bilezik çalan şüpheli, Düzce'de kıskıvrak yakalandı.
- 18.10.2022 - 17:45
- Güncelleme : 18.10.2022 - 17:52
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki kuyumcu dükkanına giren N.Y. isimli şüpheli, bilezik alma bahanesiyle kuyumcuya soru sordu.
İşletmeciyi oyalarak 10 bin lira değerinde bilezik çalan şüpheli, olaydan sonra kayıplara karıştı.
Hırsız tespit edildi
İhbar üzerine hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, N.Y.'nin Düzce'de olduğunu tespit etti.
Şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla yakalanarak Kocaeli'ye getirilen şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.