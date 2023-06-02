Kocaeli'de lastiği patlayan hafriyat kamyonu başka bir araca çarpıp devrildi

İHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde F.K. idaresindeki hafriyat kamyonunun Ballıkayalar mevkiinde seyir halindeyken lastiği patladı.
Sürücü F.K.’nın imdat kolunu çekmesi neticesinde yoldan çıkan kamyon park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kamyonun içinde bulunan F.K., kendi çabasıyla dışarı çıkmayı başardı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.