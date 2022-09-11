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    Kocaeli'de lastik parçasına çarpan araç zincirleme kazaya neden oldu

    TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir otomobil yoldaki lastik parçasına çarpıp savrulunca 6 araç zincirleme kazaya karıştı.
    • 11.09.2022 - 12:19
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    Kocaeli'de lastik parçasına çarpan araç zincirleme kazaya neden oldu

    Kocaeli'de TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Şirintepe mevkii İstanbul istikametinde 34 CGK 974 plakalı Opel marka otomobil, seyir esnasında yol üzerindeki lastik parçasına çarptı.

    Çarpmanın neticesinde araç savrulurken arkadan gelen otomobiller de ani fren yaptı.

    6 araçlı zincirleme kaza meydana geldi

    Duramayarak birbirine çarpan toplam 6 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

    Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir sıkışma ya da yaralanma olmadığı tespit edilince itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

    Tek şeride düşürüldü

    İHA'nın haberine göre kazadan dolayı TEM Otoyolu’nda trafik, polis kontrolünde tek şeride düşürüldü.

    Bir süre yoğunluk ve kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de lastik parçasına çarpan araç zincirleme kazaya neden oldu #1

    Kocaeli de lastik parçasına çarpan araç zincirleme kazaya neden oldu #2

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