Kocaeli'de maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu

Kocaeli'de maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaldırımdaki direğe çarpan ve hayatını kaybeden motosikletin sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi’nde cadde üzerinde 41 ACD 561 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 18 yaşındaki Buğra Barış Kurt, kaldırımda bulunan direğe çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Buğra Barış Kurt için bugün Bağlarbaşı Merkez Cami’de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra, gencin babası Seyfettin Kurt, annesi Dilek Kurt, yakınları, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Gencin cenaze namazını Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar kıldırdı.Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kurt’un tabutu omuzlar üzerinde cenaze aracına taşındı.

Motosikletini alabilmek için maaşını biriktirmiş

Bir restoranda garson olarak çalışan Buğra Barış Kurt’un, hayalini kurduğu motosikleti alabilmek için maaşını biriktirdiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Kurt’un kaza yaparak hayatını kaybettiği motosikleti yeni alması ise yürek burktu.