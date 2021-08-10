Magandaların attığı kurşun, elektronik atık geri dönüşüm tesisinin ön kısmında bulunan danışma ofisinin çatısından girerek çalışanların ofisine düştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi’nde bulunan elektronik atık geri dönüşüm tesisinin ön kısmında bulunan danışma ofisinin çatısından giren maganda kurşunu, çalışanların bulunduğu ofise düştü.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, iş yeri çalışanları büyük panik yaşadı.

Fabrika Genel Müdürü Murat Ilgar, durumun kendisine bildirilmesinin ardından polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“BU TARZ OLAYLARIN ÖNLENMESİNİ İSTİYORUZ”

Bölgede sık sık magandalar tarafından bilinçsizce çevreye ateş açıldığını belirten Ilgar, olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Pazartesi sabah işe geldiğimizde arkadaşlarımız yanıma gelerek firmanın çatısında bir mermi girdiğini söyledi. Burası firmamızın danışma kısmı. Burada yaklaşık 40 kişi çalışıyor. Merminin düştüğü yerin bir metre ilerisinde de güvenlik görevlisi arkadaşımız oluyor.

Aynı zamanda 5 metre arkada ev var. Yaklaşık 6 metre ileride de yol var. İnsanların yoğun olduğu bir yer. Biz Kocaeli’de son zamanlarda bu tarz olaylarla çok fazla karşılaşıyoruz.

Geçmiş dönemlerde bu sebeple burada üzücü olaylar yaşandı. Bu konu hakkında emniyet birimlerine müracaatlarımızı yaptık. Bunu yapanların bulunmasını ve bu tarz olayların önlenmesini istiyoruz.”

Kocaeli’de maganda kurşunu çatıdan girip ofise düştü VİDEO

