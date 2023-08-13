Kocaeli'de magandalar halk otobüsünün önünü kesip drift yaptı Kocaeli'de düğün konvoyundaki magandalardan birinin halk otobüsünün önünü keserek yolu trafiğe kapatırken diğerinin de drift yaptığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe sapağı mevkisinde düğün konvoyunda seyreden trafik magandalarından birinin halk otobüsünün önünü keserek yolu trafiğe kapattığı, bir diğer magandanın da konvoyun önünde drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Lastik yakarak etrafında dönen otomobil sürücüsü hem trafiği hem de insanları tehlikeye attı.

Ambulansı da engellediler

O esnada yoldan geçen bir ambulans ise dikkatlerden kaçmadı.

Otobüsün önünden ayrılan otomobil de drift attıktan sonra trafik magandaları yoluna devam etti.