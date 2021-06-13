Kocaeli'de marketin rafından yılan çıktı

bir zincir markette alışveriş yapan vatandaşlar, rafların arasında yılan görünce korku içinde kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya salındı.

Kocaeli’nin Başsikele ilçesinde alışveriş yapmak için zincir marketin şubesine giden vatandaşlar, raflar arasında gezinirken ürünlerin arasında yılan olduğunu fark etti.

MARKETTE YILAN PANİĞİ

Yılanı görünce vatandaşlar panik içinde dışarı çıkarken, market görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince raftaki ürünlerin arasından çıkarılan yılan doğaya salındı.

























