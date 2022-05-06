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    Kocaeli'de martıdan düşen kadın yaralandı

    Darıca sahilinde oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 06.05.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 11:53
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    Kocaeli'de martıdan düşen kadın yaralandı

    Kocaeli'de Darıca sahiline gelen Şule K. isimli kadın, küçük çocuğuyla birlikte  martıya bindi.

    İHA'nın haberine göre; martıyı bir süre kullanan kadın, daha sonra düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kadın tedaviye alındı

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Hayati tehlikesi bulunmuyor

    Ardından sedyeyle ambulansa alınan Şule K., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kocaeli de martıdan düşen kadın yaralandı #1

    Kocaeli de martıdan düşen kadın yaralandı #2

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