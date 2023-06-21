Kocaeli'de memleketten dönen anne - kız neye uğradığını şaşırdı! Ev sahibi abonelikleri kapattırdı Annesi Melek Öztürk ile memlekete giden Nazire Kaya, eve döndüğünde buzdolabında yer alan insülin ilçalarının bozulduğunu gördü. İlaçların, uzun zamandır sorun yaşadıkları ev sahibinin elektrik ve su aboneliklerini kapattırdığı için bozulduğu ortaya çıktı.

Kocaeli Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki apartmanın zemin katında yaşayan Melek Öztürk ve kızı Nazire Kaya, memleketleri Niğde'ye gitti.

Kısa süreliğine memlekete giden ikili, evlerine döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradı.

Ev sahipleriyle uzun süredir problem yaşadıkları öğrenilen Melek Öztürk ve Nazire Kaya'nın elektrik ve su abonelikleri kapattırıldı.

Ev sahibinin oğlu, elektrik ve su aboneliğini kapattırarak, sayaçları söktürdü. Diyabet hastası Nazire'nin buzdolabında muhafaza edilen insülin ilaçları ise elektrik olmayınca bozuldu.

Eve geldiklerinde elektrik ve suyun olmadığını, ilaçların da bozulduğunu gören anne-kız şikayetçi oldu.

"İçip içip kapımıza dayanıyor"

Bir süredir ev sahibi ve yakınlarıyla problem yaşadığını söyleyen Melek Öztürk, "Burada oturduğuma dair kira sözleşmem var. Ev sahibi, 'Evi sattık' dedi. Başka birine sattığını söyledi, onunla da sözleşmem var fakat bize hiçbir ihbar ya da bilgi vermeden kaçak yıkıma başlayarak, bize hakaret küfürler ederek yıkmaya başladılar. Daha sonrasında ev sahibinin oğlu, memlekete gittiğimiz sırada 19 Haziran'da eve geliyor. Benim üzerime olan elektriği, suyu kendi üzerine alıyor ve elektriğimi, suyumu kestiriyor.

Bana trenle yolculuk ettiğim esnada mesaj geldi. 'Kapatmayın, lütfen benim kızım şeker hastası ve dolapta insülinleri var' dememe rağmen bu kişi sahte evrak düzenleyerek, üstüne aldığı elektriğimi, suyumu kapattırıyor. Gelen görevlilere de, 'O kadın buradan taşındı, kira yardımı almak için böyle bir şey yaptı' diyor. Benim kira sözleşmem var.

Daha sonrasında evi sattığı kişiyle bir sözleşmem yine var. Daha sonrasında başka birine satıldı ona da 1 aylık kira ödedim. Onun da dekontu var. O sözleşme yapmadan gitti. Benim elimde ikametim var. Kızımla ikamet ediyorum. Emniyet güçlerine dilekçe verdim ama hiçbir şekilde ilgilenmedi. Adam içip içip kapımıza dayandı. Tüm küfürleri, hakaretleri işittik. Şimdi elektriğim yok, suyum yok." dedi.

"Kızım ilacı olmazsa yoğun bakıma düşecek"

Kızının buzdolabında muhafaza edilen ilaçlarının elektrik olmayınca bozulduğunu ifade eden Öztürk, "Kızım insüline bağımlı diyabet. İnsülin kullanmadığı zaman bir hafta içinde yoğun bakıma düşebilir. Bir kere onu yaşadık. Bir kutusu 500 lira. Benim insülinleri alacak durumum zaten yok. Bu durumda yardım etmenizi istiyorum. Daha ne yapmasını bekliyorsunuz?" diye konuştu..

"Zabıta ekiplerine haber verdim"

Geçtiğimiz aylarda binadaki diğer 2 katın pencere ve balkonlarının söküldüğünü, bu sırada evde olduklarını ve ev sahibinin kendisine çalışmalara ilişkin öncesinden bilgi vermediğini de ileri süren Melek Öztürk, "Yeğenim gelmişti misafirliğe. Oturduk, çay demledik. Çocuk bir bardak çay içemeden kalktı gitti. Bütün alçılar üzerimize döküldü. İmara gittim, zabıta ekiplerine bildirdim.

Yıkım ruhsatları yoktu, güvenlik önlemleri alınmadı. Kızımın şekeri düştüğünde çıkıp markete gidemedim. Buralarda cam kırıkları var. Bu kadar da insanlık dışı bir şey olamaz. Daha başka ne diyeyim?" şeklinde konuştu.

"Bir kutusu 500 lira"

Diyabet hastası Nazire Kaya ise "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum açıkçası. 3 aylık ilaçlarımdı. Bir kutusu 500 lira. Annemin dediği gibi o parayı verebilecek durumumuz yok. İlaçsız yaşayamam.

İlaçları bağlı yaşıyorum. O ilaçlar telef oldu. Benim hiçbir işime yaramayacak, etki etmeyecek durumda. Yetkililere sesleniyoruz. İlaçlarımız telef olmuş durumda. Açıkçası yardımcı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.