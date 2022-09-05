Kocaeli'de mesajla kavga ettiği arkadaşını ayağından vurdu

Mesajlaşırken tartışan iki arkadaş arasındaki mesele, yüz yüze gelince silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri diğerini ayak bileğinden vurdu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Sepetçi Mahallesi’nde, arkadaş oldukları öğrenilen S.K ve M.S arasında, cep telefonlarıyla mesajlaşırken bilinmeyen bir sebeple tartışma yüz yüze devam etti.

Yüz yüze gelen şahıslar arasındaki mesele, silahlı kavgaya dönüştü.

Ayak bileğine ateş etti

İHA’nın haberine göre; M.S., yanındaki tabancayla S.K’nın ayak bileğine bir el ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Yaralanan S.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. M.S. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.