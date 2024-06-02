Kocaeli'de mezuniyet töreninde kavga çıktı Gebze ilçesinde okulun bahçesinde kutlanan mezuniyet töreninde dışarıdan gelen grup ile öğrenciler arasında çıkan sandalyeli, tekme-tokatlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde Güzeller OSM Mahallesi'ndeki özel bir okulun mezuniyet töreninde dışarıda gelen bir grup ile öğrenciler arasında kavga çıktı.

Taraflar birbirine girerken, sandalyeler hava uçuştu.

Mezuniyet töreni karıştı

Okul yönetimi ihbarda bulunurken, taraflar polisin müdahalesi ile ayrıldı.

Kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sandalyeler havada uçuştu

Görüntülerde, kavga edenlerin birbirine sandalye ile vurduğu ve tekme-tokat savurduğu anlar yer aldı.

Kimsenin birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)