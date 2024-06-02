DHA
Kocaeli'de dün akşam saatlerinde Güzeller OSM Mahallesi'ndeki özel bir okulun mezuniyet töreninde dışarıda gelen bir grup ile öğrenciler arasında kavga çıktı.
Taraflar birbirine girerken, sandalyeler hava uçuştu.
Mezuniyet töreni karıştı
Okul yönetimi ihbarda bulunurken, taraflar polisin müdahalesi ile ayrıldı.
Kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sandalyeler havada uçuştu
Görüntülerde, kavga edenlerin birbirine sandalye ile vurduğu ve tekme-tokat savurduğu anlar yer aldı.
Kimsenin birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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