Kocaeli'de minibüs tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

TEM Otoyolu geçişinde minibüsün tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu İzmit Daniş Koper Viyadüğü üzerinde, İstanbul yönüne ilerleyen Niyazi Çelik idaresindeki 34 JL 4787 plakalı minibüs, önünde seyreden Turgut Yeni idaresindeki 16 LAG 27 plakalı tıra çarptı.

Minibüs yolcusu hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsü Nevzat Çelik'i hastaneye kaldırdı. Minibüsün yolcu tarafında oturan Berzat Aslan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarıldı

Aslan'ın araç içerisinde sıkışan cesedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından, Berzat Aslan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç geçişleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.