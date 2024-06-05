Kocaeli'de miras meselesinde kavga çıktı: Satırla eniştesine saldırdı

Kocaeli'de hareketli anlar yaşandı.
Dün saat 20.00 sıralarında Kartepe ilçesinde Ö.Z. ile eniştesi Ertuğrul Demirci, evdeyken miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Satırla saldırıp kaçtı
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ö.Z., eline aldığı satırla Demirci’ye saldırarak ağır yaraladı.
Demirci kanlar içerisinde kalırken, Ö.Z. ise olay yerinden kaçtı.
Yaralı enişte tedavi altına alındı
Evde bulunanların durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri Demirci’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise kaçan Ö.Z.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Tutuklandı
Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.Z., bugün sevk edildiği mahkeme tarafından ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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