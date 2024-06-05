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Kocaeli'de miras meselesinde kavga çıktı: Satırla eniştesine saldırdı

Kocaeli'de miras meselesinde kavga çıktı: Satırla eniştesine saldırdı Miras meselesinden kavga ettiği eniştesini eline aldığı satırla yaralayan adam, polis ekipleri tarafından yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı adam ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.