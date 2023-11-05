Kocaeli'de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde A.A. idaresindeki otomobil, Şehit Erdem Demir Caddesi'ne döndüğü esnada karşı yönden gelen K.C.T. hakimiyetindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki ismi öğrenilemeyen yolcu ile sürücü yere savruldu.
Ekipler sevk edildi
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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