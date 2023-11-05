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Kocaeli'de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'de motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Gebze ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.