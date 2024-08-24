Kocaeli'de motosiklet önündeki otomobile çarptı: 1 ölü Gebze'de direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşanan kazada yaralanırken, yanında bulunan yolcu ise hayatını kaybetti.

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DHA

Kocaeli'nde yaşanan feci kazada, D-100 kara yolunda Ankara istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Caner Keleş, aynı yöne giden F.Y. yönetimindeki idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

BİR YARALI, BİR ÖLÜ

Kazada Caner Keleş yaralanırken, arkasında oturan Cem Özpamukçu hayatını kaybetti.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayakları kırılan motosiklet sürücüsü Caner Keleş ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İFADESİ ALINACAK

Cem Özpamukçu’nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Hafif ticari araç sürücüsü F.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, hafif ticari araç ve motosikletin kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)