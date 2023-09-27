Kocaeli'de motosiklete ters yöne giren araç çarptı: 1 yaralı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi'nde Yusuf B. idaresindeki motosiklet, ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.
Savrulan motosiklet ve sürücü, park halindeki otomobile çarptı.
Motosiklet sürücüsü Yusuf B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosikletliyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)