Seyir halindeki moto kurye, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuk, "Anne yanımdan ayrılma." diyerek ağladı.

Motosiklet kazası korku dolu anlar yaşattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde moto kurye sipariş götürmek için yola çıktı.

Sürücü ve çocuk savruldu

Seyir halinde ilerlediği sırada, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki A.M.'ye çarptı.

Kazanın şiddetiyle sürücü ve küçük çocuk yola savruldu.

"Anne yanımdan ayrılma"

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede büyük korku yaşayan A.M., "Anne yanımdan ayrılma, bana motosiklet mi çarptı? Bana ne yapacaksınız?" diyerek ağladı.

Kocaeli'de motosikletin çarptığı çocuğun korku dolu anları kamerada VİDEO



Hastaneye kaldırıldılar

Ardından küçük çocuk ve parmağı kırılan E.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın aktarımına göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.