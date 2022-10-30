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    Kocaeli'de motosikletin çarptığı çocuğun korku dolu anları kamerada

    Seyir halindeki moto kurye, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuk, "Anne yanımdan ayrılma." diyerek ağladı.
    • 30.10.2022 - 13:02
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    Kocaeli'de motosikletin çarptığı çocuğun korku dolu anları kamerada

    Motosiklet kazası korku dolu anlar yaşattı.

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde moto kurye sipariş götürmek için yola çıktı.

    Sürücü ve çocuk savruldu

    Seyir halinde ilerlediği sırada, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki A.M.'ye çarptı.

    Kazanın şiddetiyle sürücü ve küçük çocuk yola savruldu.

    Kocaeli de motosikletin çarptığı çocuğun korku dolu anları kamerada #1

    "Anne yanımdan ayrılma"

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalede büyük korku yaşayan A.M., "Anne yanımdan ayrılma, bana motosiklet mi çarptı? Bana ne yapacaksınız?" diyerek ağladı.

    Kocaeli'de motosikletin çarptığı çocuğun korku dolu anları kamerada VİDEO

    Kocaeli de motosikletin çarptığı çocuğun korku dolu anları kamerada #2

    Hastaneye kaldırıldılar

    Ardından küçük çocuk ve parmağı kırılan E.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de motosikletin çarptığı çocuğun korku dolu anları kamerada #3


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