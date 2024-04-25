Kocaeli'de bir şahıs motosiklet uğruna katil oluyordu.
Körfez ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Mevlüt L. kardeşi I.L. (27) ile birlikte otomobille giderken, daha önce motosikletini çaldığını iddia ettiği aynı mahallede oturan L.D.'yi gördü.
Mevlüt L., L.D.’yi otomobiline bindirip, çalınan motosikletini sordu. Bunun üzerine L.D., iddiaya göre 2 kardeşe bıçak çektikten sonra otomobilden inip, koşarak uzaklaştı.
O anlar kamerada
Bu sırada Mevlüt L., elindeki pompalı tüfekle L.D.'ye ateş açtı. Saçmalar kimseye isabet etmedi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3 kişi gözaltında
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri L.D., Mevlüt L. ve kardeşi I.L.'yi gözaltına aldı.
Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, 3 şüpheli emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Mevlüt L.’nin motosikleti bulunurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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