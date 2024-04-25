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Kocaeli'de motosikletini çaldığını iddia ettiği şahsa tüfekle saldırdı

Kocaeli'de motosikletini çaldığını iddia ettiği şahsa tüfekle saldırdı Yolda yürüdüğü sırada daha önce motosikletini çaldığını iddia ettiği kişiyi gören adam pompalı tüfekle ateş açarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.