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    Kocaeli'de motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

    Kocaeli'de kontrolden çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarpınca sürücü hafif yaralandı.
    • 05.08.2022 - 02:29
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    Kocaeli'de motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle sürücü yolun ortasına savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

    Sürücü hafif yaralandı

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kocaeli de motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı #1

    “Motosiklet bir yana kendi bir yana düştü”

    Olay esnasında motosikletin arkasındaki otomobilde bulunan vatandaş, "Benimle kaza yapan kişi arasında 60-70 metre vardı. Kavşağa girerken durmak istedi, ayaklarıyla fren yapmaya çalıştı ama duramadı çok hızlıydı. Sonra direğe vurdu, motosiklet bir yana kendi bir yana düştü. Sonrasında insanlar geldi yardımcı olduk” dedi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı #2

    Kocaeli de motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı #3


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