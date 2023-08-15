Kocaeli'de motosikletle çarpışan otomobilin kaçtığı anlar kameraya yansıdı Kocaeli'de motosikletle çarpışan otomobilin kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi'nde önceki gece R.Ç. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan motosikletteki yolcu K.K. ağır yaralanırken motosiklet sürücüsü R.Ç. ise kazayı yara almadan atlattı.

Otomobil sürücüsü kaçtı

Bir süre duraklayan otomobil sürücüsü ardından aracıyla bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı K.K.'yi hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan sokağa girmek için manevra yapan otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde motosikletin savrulduğu ve bir süre duraklayan otomobilin bölgeden kaçarak uzaklaştığı görüldü.