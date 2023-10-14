Kocaeli'de müşteri gibi bindiği taksinin şoförünü öldürdü Kocaeli'de taksi şoförü, arabaya binen müşterisi tarafından darbedildikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü.

İHA

Saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde Dörtyol üzerinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs, müşteri olarak bindiği 41 T 6018 plakalı taksi ile seyir halinde ilerlerken, araç sürücüsü Murat Karaca'yı (45) henüz bilinmeyen bir nedenle darbetti.

Taksiciyi vuran zanlı kaçtı, taksi 2 araca çarptı

Daha sonra müşteri, tabancayla taksiciye ateş ederek kaçtı. Çalışır vaziyette olan ticari taksi, yokuş aşağı kayarak pikap ve kamyonete çarparak durabildi.

Taksi şoförü hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)