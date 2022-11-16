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Kocaeli'de, müvekkiline uyuşturucu veren avukat tutuklandı

Kocaeli'de, müvekkiline uyuşturucu veren avukat tutuklandı

Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu madde verdiği tespit edilen avukatın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan avukat, cezaevine gönderildi.