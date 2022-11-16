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    Kocaeli'de, müvekkiline uyuşturucu veren avukat tutuklandı

    Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu madde verdiği tespit edilen avukatın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan avukat, cezaevine gönderildi.
    • 16.11.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 17:04
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    Kocaeli'de, müvekkiline uyuşturucu veren avukat tutuklandı

    Kocaeli 1 No.’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan müvekkili ile 10 Kasım’da görüşen Avukat B.O.U., müvekkiline uyuşturucu madde verdi.

    Şüpheli avukatın ev ve iş yerinde, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

    Ele geçirilenler

    Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan aramalarda sökülmüş kök kenevir, saksıda dikili 2 Hint keneviri, 1,88 gram tütüne karışık esrar, 1,65 gram esrar, kuru sıkı tabanca ve 6 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

    Cezaevine sevk edildi

    Gözaltına alınan Avukat B.O.U., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


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