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    Kocaeli'de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar

    Çayırova'dan Bursa'ya götürmek için aldıkları 1 milyon 400 bin TL değerindeki temizlik ürünlerini çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.
    • 05.11.2022 - 21:42
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 22:30
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    Kocaeli'de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar

    Kocaeli'de 'pes' dedirten bir olay meydana geldi.

    Çayırova'da bir firmanın çalışanları, polise giderek Bursa'ya gönderdiği 1 milyon 400 bin TL değerindeki temizlik malzemelerinin müşteriye teslim edilmediğini ve nakliye için anlaştığı kişilere de ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.

    Polis, yaptığı incelemelerde nakliye için anlaşma yapan 3 kişinin Ç.M., M.S. ve A.A. olduğu belirledi.

    Çaldıkları ürünleri Manisa'ya götürdüler

    Yapılan takibin ardından; temizlik ürünlerinin nakliye için anlaşılan kişiler tarafından, önce Bursa'da boş bir araziye getirildiği, ardından bu malları piyasada daha ucuza satmak için Manisa'ya götürülüp depoda bekletildiği belirlendi.

    3 kişi yakalandı

    Polis tarafından yapılan eş zamanlı baskında olayı gerçekleştiren kişilerden Ç.M. İzmir'de, M.S. ve A.A. İstanbul'da yakalandı.

    Kocaeli'de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar VİDEO

    Ürünler sahibine teslim edildi

    DHA'nın haberine göre; Manisa'da depoda ele geçirilen temizlik ürünleri ise polis tarafından sahibine ulaştırıldı.

    Kocaeli de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL lik ürünleri çaldılar #1

    Kocaeli de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL lik ürünleri çaldılar #2

    Kocaeli de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL lik ürünleri çaldılar #3


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