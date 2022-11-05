Kocaeli'de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar

Kocaeli'de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar

Çayırova'dan Bursa'ya götürmek için aldıkları 1 milyon 400 bin TL değerindeki temizlik ürünlerini çalan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Kocaeli'de 'pes' dedirten bir olay meydana geldi.

Çayırova'da bir firmanın çalışanları, polise giderek Bursa'ya gönderdiği 1 milyon 400 bin TL değerindeki temizlik malzemelerinin müşteriye teslim edilmediğini ve nakliye için anlaştığı kişilere de ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.

Polis, yaptığı incelemelerde nakliye için anlaşma yapan 3 kişinin Ç.M., M.S. ve A.A. olduğu belirledi.

Çaldıkları ürünleri Manisa'ya götürdüler

Yapılan takibin ardından; temizlik ürünlerinin nakliye için anlaşılan kişiler tarafından, önce Bursa'da boş bir araziye getirildiği, ardından bu malları piyasada daha ucuza satmak için Manisa'ya götürülüp depoda bekletildiği belirlendi.

3 kişi yakalandı

Polis tarafından yapılan eş zamanlı baskında olayı gerçekleştiren kişilerden Ç.M. İzmir'de, M.S. ve A.A. İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli'de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar VİDEO



Ürünler sahibine teslim edildi

DHA'nın haberine göre; Manisa'da depoda ele geçirilen temizlik ürünleri ise polis tarafından sahibine ulaştırıldı.









