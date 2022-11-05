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- Kocaeli'de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar
Kocaeli'de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar
- 05.11.2022 - 21:42
- Güncelleme : 05.11.2022 - 22:30
Kocaeli'de 'pes' dedirten bir olay meydana geldi.
Çayırova'da bir firmanın çalışanları, polise giderek Bursa'ya gönderdiği 1 milyon 400 bin TL değerindeki temizlik malzemelerinin müşteriye teslim edilmediğini ve nakliye için anlaştığı kişilere de ulaşamadığını belirterek şikayetçi oldu.
Polis, yaptığı incelemelerde nakliye için anlaşma yapan 3 kişinin Ç.M., M.S. ve A.A. olduğu belirledi.
Çaldıkları ürünleri Manisa'ya götürdüler
Yapılan takibin ardından; temizlik ürünlerinin nakliye için anlaşılan kişiler tarafından, önce Bursa'da boş bir araziye getirildiği, ardından bu malları piyasada daha ucuza satmak için Manisa'ya götürülüp depoda bekletildiği belirlendi.
3 kişi yakalandı
Polis tarafından yapılan eş zamanlı baskında olayı gerçekleştiren kişilerden Ç.M. İzmir'de, M.S. ve A.A. İstanbul'da yakalandı.
Kocaeli'de nakliyesi için anlaştıkları 1,4 milyon TL'lik ürünleri çaldılar VİDEO
Ürünler sahibine teslim edildi
DHA'nın haberine göre; Manisa'da depoda ele geçirilen temizlik ürünleri ise polis tarafından sahibine ulaştırıldı.